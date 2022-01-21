Депутат Рады предсказал реакцию Зеленского в случае начала войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский покинет страну в случае начала войны с Россией. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

По его мнению, политическое руководство Украины не будет защищать государство при гипотетическом конфликте с Москвой.

«Знаю точно, что [люди] у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», — заявил он.

Парламентарий усомнился в том, что рядовые граждане также найдут стимулы для участия в боевых действиях.

«А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? <…> За толпы нацистов, расплодившихся как саранча в Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет», — заключил политик.

В последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине, заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выложил видеообращение к нации, где призвал украинцев не паниковать из-за конфронтации с Россией.