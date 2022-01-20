Госдеп США опубликовал примеры «дезинформации» России о ситуации на Украине

Государственный департамент США опубликовал примеры приписываемой России «дезинформации», а также доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в «дезинформации и пропаганде». Об этом сообщается на сайте Госдепа.

В публикации отмечается, что Москва «создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы».

В докладе Госдепа США утверждается, что RT и Sputnik «играют решающую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».

«Мы видим значительные усилия по продвижению пропаганды против Украины, НАТО и США. Это подразумевает злонамеренные операции в социальных сетях, использование открытых и скрытых онлайновых прокси-СМИ, заражение дезинформацией теле- и радиопрограмм, проведение конференций, направленных на то, чтобы заставить участников ложно полагать, что Украина, а не Россия, виновата в усилении напряженности в регионе, а также использование киберопераций для порчи средств массовой информации и проведения операций «взломать и разблокировать», то есть взломать, а затем разблокировать личные данные и сообщения», — приводятся в публикации слова госсекретаря Энтони Блинкена.

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против России и ее граждан. В черный список вошли президент России, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер.