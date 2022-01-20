Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Госдеп отреагировал на заявления о подталкивании Украины к конфликту 00:17
Известный футбольный агент Райола находится в реанимации 00:15
Правозащитники заявили о похищении супруги федерального судьи «чеченскими силовиками» 00:04
Украина получит американские комплексы Javelin и Stinger 20.01.2022, 23:51
Жулин о Ледюке: то ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка 20.01.2022, 23:47
В США заявили, что готовы созвать СБ ООН в случае эскалации ситуации... 20.01.2022, 23:33
Фигурист прокомментировал свой переход от Тутберидзе к Плющенко 20.01.2022, 23:24
Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном 20.01.2022, 23:24
Врач объяснила особенности течения болезни у пациентов с «омикроном» 20.01.2022, 23:20
В Кремле оценили идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского 20.01.2022, 23:11

Госдеп США опубликовал примеры «дезинформации» России о ситуации на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Государственный департамент США опубликовал примеры приписываемой России «дезинформации», а также доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в «дезинформации и пропаганде». Об этом сообщается на сайте Госдепа.

В публикации отмечается, что Москва «создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы».

В докладе Госдепа США утверждается, что RT и Sputnik «играют решающую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».

«Мы видим значительные усилия по продвижению пропаганды против Украины, НАТО и США. Это подразумевает злонамеренные операции в социальных сетях, использование открытых и скрытых онлайновых прокси-СМИ, заражение дезинформацией теле- и радиопрограмм, проведение конференций, направленных на то, чтобы заставить участников ложно полагать, что Украина, а не Россия, виновата в усилении напряженности в регионе, а также использование киберопераций для порчи средств массовой информации и проведения операций «взломать и разблокировать», то есть взломать, а затем разблокировать личные данные и сообщения», — приводятся в публикации слова госсекретаря Энтони Блинкена.

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против России и ее граждан. В черный список вошли президент России, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть