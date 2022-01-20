Зеленский ответил на заявление Байдена о «незначительном вторжении»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о «незначительном вторжении» России на Украину. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы», — написал Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден в своем выступлении разграничил «наступление» и «вторжение» России на Украину, говоря о возможных последствиях подобного шага для Москвы.

«Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать», — сказал американский лидер в ходе брифинга.

Когда его попросили уточнить, что он имел в виду под «незначительным вторжением», Байден пояснил, что под переходом за черту он подразумевает «российские войска, пересекающие границу и убивающими украинских солдат».

«В НАТО существуют разногласия относительно того, что страны готовы делать в зависимости от того, что произойдет», — отметил американский президент.