Премьер-министр Словакии поспорил с вице-премьером о принадлежности Крыма

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заверил украинские власти в том, что его правительство не станет оправдывать нарушение Российской Федерацией международного права и «оккупацию» Крыма. Его слова приводит издание DennikN.

Таким образом политик отказался солидаризироваться с позицией вице-премьера Рихарда Сулика о том, что Крым останется частью России.

«Во время правления Роберта Фицо [бывший премьер-министр Словакии] Словацкая Республика присоединилась к государствам, осудившим аннексию Крыма и введшим санкции в отношении Российской Федерации. Это официальная внешнеполитическая линия Словацкой Республики, в которой ничего не изменилось, и которая является обязательной для членов правительства», — говорится в заявлении премьер-министра.

Ранее МИД Украины заявил, что министр экономики Словакии и вице-премьер Рихард Сулик должен публично опровергнуть свои слова о российской принадлежности Крыма.