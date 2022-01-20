Борис Джонсон предлагал Елизавете II снять COVID-ограничения ради похорон мужа

Офис премьер-министра Великобритании предлагал королеве Елизавете II официальное освобождение от ограничений в связи с пандемией COVID-19 во время похорон ее супруга, Филиппа Маунтбэттена. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимные источники журнала Private Eye.

В рамках ограничений, было запрещено собираться более, чем тридцати людям с соблюдением социальной дистанции, а без соблюдения дистанции — нельзя было общаться более, чем шести людям. При этом, королева отклонила предложение правительства.

Ранее главе британского правительства Борису Джонсону пришлось извиниться перед королевой за проведение вечеринки в ночь перед похоронами ее мужа. По информации журналистов, вечеринка произошла 16 апреля 2021 в честь ухода с работы двух сотрудников британского правительства. Работники аппарата правительства закупали в близлежащем от Даунинг-стрит, 10 магазине крепкий алкоголь «чемоданами», включали громкую музыку и сломали качели сына Джонсона.