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Украинским силовикам грозит до 10 лет за незаконные задержания во время «майдана»

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Национальная полиция в Полтавской области

Государственное бюро расследований Украины подозревает бывшего следователя милиции, бывшего прокурора и действующего судью в незаконном привлечении к ответственности участника событий на Майдане в 2014 году.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года милиционер неправомерно составил протокол задержания протестующего за участие в массовых беспорядках.

Затем следователь и прокурор попросили судью взять участника акции под стражу. В ведомстве отмечают, что у правоохранителей не было доказательств совершения преступления, поэтому они без оснований поместили активиста под домашний арест.

Следователи по делу считают, что подозреваемые хотели таким образом воспрепятствовать проведению акции протеста в Киеве. Их обвиняют заведомо незаконном задержании и служебном подлоге. Наказание по этим статьям может составить до 10 лет тюрьмы.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как украинцы отметили 30-ю годовщину проведения референдума о независимости страны.

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