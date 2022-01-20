Китай, Россия и Иран проведут совместные морские учения

Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения 21 января, сообщил официальный представитель ВС Ирана по связям с общественностью Мостафа Таджолдин информационному агентству ISNA. Его слова приводит издание Times of Israel.

По его словам, военные учения пройдут в северной части Индийского океана и станут третьими совместными военно-морскими учениями с участием трех стран. Предыдущее учение состоялось в феврале прошлого года.

Сообщается, что подготовка к совместным маневрам началась во время вчерашней встречи президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси в Москве.

Иранский лидер ранее заявил, что проводимая НАТО политика в конечном итоге приведет к распаду альянса.