Песков рассказал о новых контактах Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил нового телефонного разговора между российским и американским лидерами после получения письменного ответа на предложения о гарантиях безопасности.

Песков отметил, что после ознакомления с этими документами от США главы государств могут посчитать целесообразным «связаться друг с другом и обсудить». В любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств», добавил представитель Кремля.

Он добавил, что президенты сами принимают решения о своих контактах и после того, как ситуация с ответом от США прояснится, станет понятно, когда Владимиру Путину «подключаться к диалогу».

20 января Байден заявил, что считает возможным проведение нового саммита с Путиным.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.