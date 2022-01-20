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Европарламент призвал к международному расследованию событий в Казахстане

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Virginia Mayo/AP

Депутаты Европейского парламента призвали начать международное расследование по беспорядкам в Казахстане, а также ввести санкции в отношении казахстанских властей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующую резолюцию.

«ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года», — говорится в документе.

Депутаты также призвали ЕС и международное сообщество «незамедлительно инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране».

Ранее правоохранительные органы Алма-Аты нашли тайные захоронения боевиков, принимавших участие в массовых беспорядках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя департамента полиции (ДП) города Салтанат Азирбек.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

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