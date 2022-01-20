Польский солдат ранен при штурме границы нелегалами со стороны Белоруссии

Польский солдат пострадал во время штурма границы мигрантами со стороны Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пограничную стражу Польши.

По их данным, 19 января 38 человек пытались незаконно перейти границу и были задержаны. Польский пограничник получил удар камнем по голове, сейчас он в больнице.

Там отметили, что в прошлом году было зафиксировано около 39,7 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Ранее сообщалось, что около 50 нелегальных мигрантов попытались прорваться в Польшу с территории Белоруссии, заявили в пограничной службе Польши.

Как отметили в ведомстве, 18 человек пытались штурмовать границу: бросали камни и ветки, вырывали трубы.

В Варшаве утверждают, что штурм границы на охраняемом пограничном участке в Мельнике осуществлялся при поддержке белорусских спецслужб. В очередной раз в Польше сообщили о попытке мигрантов со стороны Белоруссии прорвать границу 10 января.

За несколько дней до этого польские пограничники подписали контракт на строительство заграждений на границе.