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На Украине заявили о готовности к любым сценариям на границе с РФ

Глава офиса президента Украины Ермак: армия Украины готова к разным сценариям конфликта на границе с РФ

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РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что армия страны готова к разным сценариям конфликта на границе с Россией и на линии разграничения в Донбассе, его слова передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что украинцам не стоит впадать в панику. Военные совместно с союзными силами отслеживают перемещения около границы Украины и сохраняют «холодную голову» по поводу происходящего, стремясь снизить риски для сограждан.

«Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам», — заявил Ермак.

По его словам, иностранные дипломаты стали чаще посещать Украину, что говорит о наличии международной поддержки в случае дестабилизации ситуации на границе.

«Мы еще раз получили заверения, что никаких вопросов, что касается Украины, не будет без участия Украины. Это касается и наших перспектив участия в альянсе и общеевропейской безопасности», — подытожил глава администрации президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявил посетившим Киев американским сенаторам, что ввод антироссийских санкций после гипотетического вторжения России не имеет смысла.

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