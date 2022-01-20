Статую Рузвельта демонтируют в Музее естественной истории из-за расизма

В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке начался демонтаж статуи 26-го президента США Теодора Рузвельта, сообщает издание The New York Times. Работы начались на фоне жалоб активистов, которые считали, что статуя символизирует «болезненное наследие музеев, поддерживающих образы колониализма и расизма».

Споры вокруг памятника не утихали с 1970-х годов. В последние годы скульптуру пытались окутать парашютом и облить краской.

Бывший президент США и лауреат Нобелевской премии мира изображен верхом на лошади в сопровождении пеших африканца и индейца. Статуя стояла на входе в музей с 1940 года.

Ранее в Нью-Йорке демонтировали статую одного из отцов-основателей США Томаса Джефферсона из-за его рабовладельческого прошлого.