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Статую Рузвельта демонтируют в Музее естественной истории из-за расизма

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Ron Adar/Global Look Press

В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке начался демонтаж статуи 26-го президента США Теодора Рузвельта, сообщает издание The New York Times. Работы начались на фоне жалоб активистов, которые считали, что статуя символизирует «болезненное наследие музеев, поддерживающих образы колониализма и расизма».

Споры вокруг памятника не утихали с 1970-х годов. В последние годы скульптуру пытались окутать парашютом и облить краской.

Бывший президент США и лауреат Нобелевской премии мира изображен верхом на лошади в сопровождении пеших африканца и индейца. Статуя стояла на входе в музей с 1940 года.

Ранее в Нью-Йорке демонтировали статую одного из отцов-основателей США Томаса Джефферсона из-за его рабовладельческого прошлого.

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