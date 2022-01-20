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В Чехии призвали начать «ревизию отношений» с Россией

Чешский депутат Фишер призвал правительство «отважно начать ревизию отношений» с РФ

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Председатель комитета верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности Павел Фишер выступил с призывом к правительству «отважно начать ревизию отношений с Россией», сообщает Ceske noviny.

После заседания комитета Фишер заявил, что чешское правительство должно стремиться к пересмотру отношений с Россией, чтобы они были взаимовыгодными. Он потребовал получить извинения и компенсации за инцидент во Врбетице.

«Мы призываем правительство отважно приступить к пересмотру отношений с Россией, как и было обещано в его программном заявлении. И мы также призываем правительство не забывать об обеспечении извинений, компенсаций, соблюдении договоров и построении взаимовыгодных отношений с Россией», — сказал он.

Члены комитета понимают, что «это задача на долгую перспективу», добавил депутат.

Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 российских дипломатов, которые, как утверждалось, были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив об абсурдности этих версий.

Инцидент во Врбетице произошел 16 октября 2014 года: на складе, где хранились боеприпасы, произошел взрыв, погибли сотрудники фирмы, арендовавшей склад у госкомпании.

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