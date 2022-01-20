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В Совфеде ответили на cлова экс-посла США о «страшной угрозе» для Путина

Пушков назвал «бедламом» ситуацию на Украине

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что граждане России не хотят для себя такой же жизни, как на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

Пушков отреагировал на слова бывшего посла Соединенных Штатов в России Майкла Макфола о том, что реальной угрозой для президента РФ Владимира Путина является украинская демократия.

«Потрясающая глупость этого тезиса, повторяемого на все лады в США псевдо-специалистами по России, говорит лишь об одном: об отношении абсолютного большинства граждан России к происходящему на Украине они ничего не знают...», — уточнил в публикации сенатор.

Также Пушков обратил внимание, что в России трудно найти людей, мечтавших о жизни, как в настоящий момент на Украине.

Ситуацию на Украине сенатор охарактеризовал как «бедлам». По словам общественного деятеля, те редкие исключения, которые мечтали о подобном положении, уже покинули страну.

Ранее в Совфеде рассказали, какие страны – соседи России ждет вымирание.

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