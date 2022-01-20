В МИД Казахстана объяснили приказ Токаева стрелять на поражение

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что изданный во время протестов приказ президента страны Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение не распространялся на демонстрантов. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Он определенно не имел в виду в демонстрантов. Это был сильный сигнал в адрес вооруженных боевиков, что если они не прекратят, то наши вооруженные силы и персонал правоохранительных органов будет бороться с ними боевым оружием», — сказал он.

Тлеуберди добавил, что слова Токаева о стрельбе на поражение выдернули из контекста.

Режим чрезвычайного положения и комендантский час завершились в Казахстане в полночь 19 января. При этом в Алма-Ате до сих пор сохраняется «красный» уровень террористической опасности. Полиция круглосуточно патрулирует город, блокпосты продолжают действовать. Мэрия призвала горожан с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.