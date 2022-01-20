Захарова назвала преступной халатностью вопросы журналистов Байдену

Вопросы американских журналистов на пресс-конференции президента США Джо Байдена официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступной халатностью. Речь идет о вопросах о «нападении России на Украину». Дипломат в своем Telegram-канале отметила, что об этом говорится «со всей определенностью», но при этом представитель американских СМИ не задают вопросы относительно расширения НАТО.

«Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о «нападении России на Украину» и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности», — сказано в сообщении Захаровой. Она также указала, что не прозвучали вопросы и о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном.

«Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность», — заключила представительница российского МИД.

Ранее сам президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации призвал не паниковать и не вестись на фейки о якобы возможном вторжении России.

Президент призвал СМИ быть средствами массовой информации, а не массовой истерии, и не помогать врагу в борьбе за хайпом.

В этом же обращении Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, но всегда должна быть к ней готова. По его словам, время паниковать и скупать спички еще не наступило.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.