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Байден пригрозил Путину санкциями, которых тот «никогда не видел»

Байден пригрозил «отрезать» Россию от доллара в случае вторжения на Украину

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Tasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что в Вашингтоне готовят против России серьезные санкции в случае ситуации вокруг Украины.

«Он [Путин] никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — заявил Байден.

В частности, санкции подразумевают, что в случае вторжения РФ на Украину, российские банки «не смогут иметь дело с долларом».

Говоря об итогах возможного противостояния двух стран, американский президент заявил, что Россия «в долгосрочной перспективе победит, но понесет потери». При этом Байден убежден, что Путин «не хочет войны» с Западом.

Глава Белого дома считает, что Путин сейчас находится перед «суровым выбором» — эскалация вокруг Украины либо дипломатическое решение ситуации.

Ранее Байден заявил, что последствия «завоевания» Украины, будут для России катастрофическими.

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