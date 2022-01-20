Байден пригрозил России катастрофой

Президент США Джо Байден заявил, что последствия «завоевания» Украины, будут для России катастрофическими. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину <...> Если они (русские — прим. ред.) сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену», — сказал на пресс-конференции по итогам первого года на посту главы государства.

Ранее издание Al Arabia сообщило, что администрация Байдена предоставит Украине дополнительную военную помощь на $200 млн «на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения».

До этого портал Defence Blog написал, что Вашингтон планирует передать Киеву не меньше шести вертолетов, ранее принадлежавших ВВС Афганистана. Украинские вооруженные силы должны получить пять вертолетов Mи-17V5s и один Ми-8МТВ. Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет на Украину уже этой весной.