Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Ференцварош» проиграл свой первый матч под руководством Черчесова 02:32
Байден пообещал, что в США не будет локдаунов 02:32
Минобороны Украины призвало Запад ввести «превентивные» санкции против РФ 02:31
Байден заявил, что война на Украине может начаться непреднамеренно 02:26
Байден считает возможным новый саммит с Путиным 02:04
В «Спартаке» рассказали о возможном переходе нового футболиста 02:02
Байден рассказал о последствиях запрета российским банкам использовать доллар 01:59
Байден пригрозил Путину санкциями, которых тот «никогда не видел» 01:52
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче АПЛ 01:48
В Роспотребнадзоре указали на особую опасность «омикрона»... 01:47

Байден пригрозил России катастрофой

Байден предупредил Россию о катастрофе после «завоевания» Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден заявил, что последствия «завоевания» Украины, будут для России катастрофическими. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину <...> Если они (русские — прим. ред.) сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену», — сказал на пресс-конференции по итогам первого года на посту главы государства.

Ранее издание Al Arabia сообщило, что администрация Байдена предоставит Украине дополнительную военную помощь на $200 млн «на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения».

До этого портал Defence Blog написал, что Вашингтон планирует передать Киеву не меньше шести вертолетов, ранее принадлежавших ВВС Афганистана. Украинские вооруженные силы должны получить пять вертолетов Mи-17V5s и один Ми-8МТВ. Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет на Украину уже этой весной.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть