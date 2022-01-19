Турция отправит в Афганистан 700 тонн гуманитарной помощи

Власти Турции отправят в Афганистан «благотворительный поезд» с 700 т гуманитарной помощи. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, в составе груза будут продукты питания, одежда, медицинские изделия и товары первой необходимости. В сборе продуктов будут участвовать 10 неправительственных организаций.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, половина населения Афганистана страдает от голода, миллионы детей не посещают школу. По оценкам ООН, для предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане в 2022 году требуется $4,4 млрд.

Ранее российский МИД допустил проведение в Москве переговоров «Талибана» (организация запрещена в России) и афганской оппозиции. «При обращении афганской стороны мы готовы предоставить площадку для проведения переговоров между представителями Кабула и оппозиционных новым афганским властям сил», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.