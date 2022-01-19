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Делегация России заявила о начале «обратного отсчета» по предложениям о безопасности

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RusArmscontrol/Facebook

Руководитель делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что в ожидании ответов по российским предложениям о безопасности начался «обратный отсчет». Об этом он сообщил на заседании форума ОБСЕ, передает ТАСС.

«Уверен, что при наличии доброй воли, готовности к компромиссу в любой ситуации можно найти выход на взаимоприемлемые развязки. Времени для этого остается все меньше. Обратный отсчет пошел», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует представлять на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым ответы на российские предложения по безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Госдеп США анонсировал встречу Блинкена и Лаврова в Женеве 21 января, которая состоится после переговоров, которые запланированы у Блинкена на Украине и в Германии, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве. Представитель Госдепа подчеркнула, что предстоящая встреча является свидетельством того, что «дипломатия еще жива» в отношении кризиса вокруг Украины.

18 января состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена по инициативе США. В ходе разговора Лавров призвал американского коллегу не тиражировать «спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме минские соглашения». В ходе разговора Лавров также выделил принципиальные моменты в переданных ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности, отметили в МИД РФ.

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