Блинкен пригрозил России высокой ценой за продолжение «агрессии против Украины»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Киеве, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае эскалации конфликта на Украине, сообщается в пресс-релизе Госдепартамента.

«Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику нести непосильные издержки, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», — отмечено в публикации.

Ранее Зеленский поблагодарил Блинкена за вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Он заявил, что рассчитывает на дальнейшее экономическое и финансовое взаимодействие Украины и Соединенных Штатов.