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Зеленский и Блинкен обсудили предоставление Украине американской военной помощи

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Pool Reuters/AP

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Киеве, где обсудили предоставление американской военной и экономической помощи Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь выразил признательность в связи с тем, что Украина продолжает призывать к дипломатическому урегулированию [ситуации], подчеркнув необходимость единства Украины перед лицом российской угрозы», — говорится в заявлении.

По словам Прайса, Блинкен заверил Зеленского в том, что Россия столкнется с «непосильными издержками» в случае вторжения на Украину со стороны США и их союзников. Блинкен рассказал, что в случае агрессии РФ США и партнеры введут санкции против Москвы, нарастят присутствие НАТО в восточноевропейском регионе и увеличат военную поддержку Украины.

Ранее министерство обороны Украины сообщило, что страна получила партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств.

До этого телеканал CNN сообщал, что вашингтонская администрация одобрила дополнительную оборонную помощь Киеву на $200 млн. По информации источников телеканала, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые США уже поставляли в прошлом, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.

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