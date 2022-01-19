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В МИД Украины заявили, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не планирует никаких наступательных операций

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Украина не собирается проводить наступательные операции в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

«Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности», — заявил Кулеба.

По его словам, главным партнером Украины в сфере безопасности являются США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и Блинкен провели встречу в Киеве, где обсудили предоставление американской военной и экономической помощи Украине. Блинкен заверил Зеленского в том, что Россия столкнется с «непосильными издержками» в случае вторжения на Украину со стороны США и их союзников. Блинкен рассказал, что в случае агрессии РФ США и партнеры введут санкции против Москвы, нарастят присутствие НАТО в восточноевропейском регионе и увеличат военную поддержку Киева.

До этого министерство обороны Украины сообщило, что страна получила партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств.

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