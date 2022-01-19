В МИД обозначили требования насчет Украины и Грузии

Москве не нужен мораторий на расширение НАТО, а нужны гарантии того, что в альянс не вступят Грузия и Украина. Об этом на площадке клуба «Валдай» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Для нас приоритетом является достижение юридически обязывающих, твердых гарантий со стороны США, что эта страна [Украина] и другие страны, которые мы уже упоминали, не станут членами НАТО. Это известная формула бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что это не произойдет никогда», — сказал он.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в альянсе приняли решение о вступлении Украины и Грузии, но не устанавливали сроки.