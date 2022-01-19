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Макрон назвал сроки подготовки предложений ЕС по безопасности

Макрон: в ближайшие недели Европа подготовит предложения о построении нового порядка безопасности

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Benoit Tessier/Pool/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте заявил о подготовке европейских предложений по безопасности и стабильности, сообщает ТАСС.

«В ближайшие недели мы должны завершить европейские предложения, касающиеся построения нового порядка безопасности и стабильности. Мы должны их выработать между европейцами, разделить их с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем предложить их для переговоров с Россией», — объявил Макрон.

По его словам, Париж поддерживает развитие диалога с Москвой, поскольку «необходимость этого диктует наша история и наша география». Макрон считает, что Европа должна выступать с позиций мира и равновесия для поддержания коллективной безопасности в регионе.

Французский президент также рассказал о стремлении Франции и Германии продолжить поиски решения конфликта в Донбассе в нормандском формате (вместе с Россией и Украиной). Он подчеркнул, что эта проблема остается одним из источников напряженности на континенте.

Ранее Макрон приветствовал попытки диалога между США и Россией.

На прошлой неделе прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия – НАТО, а 13 января – на площадке ОБСЕ.

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