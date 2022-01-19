Парламент Казахстана одобрил лишение Назарбаева части пожизненных полномочий

Нижняя палата казахстанского парламента (Мажилис) одобрила поправки в законодательстве, которые отменят пожизненное представительство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в ряде государственных структур, об этом в Facebook сообщил депутат Канат Нуров.

«Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее Народа Казахстана и Совете Безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Я участвовал в этом историческом решении Мажилиса», — отметил парламентарий.

По его словам, все поправки направлены на рассмотрение в сенат. Нуров отметил, что председательство в указанных организациях «по праву» принадлежит президенту Касым-Жомарту Токаеву. Депутат отдельно подчеркнул, что такое право у главы государства есть «по должности, а не по личности».

18 января бывший президент Казахстана впервые с начала беспорядков выступил с публичным обращением к гражданам. Видеозапись была опубликована на его официальном YouTube-канале. Назарбаев сообщил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане и не покидал столицу. Он подтвердил, что теперь вся полнота власти принадлежит Касым-Жомарту Токаеву.