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На Украину прибыли гранатометы из Великобритании

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На Украину доставили противотанковые гранатометы NLAW из Великобритании, сообщает »«Страна»» со ссылкой на украинское минобороны.

По данным издания, заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко выразил уверенность, что предоставленная Лондоном помощь «укрепит оборонные способности Украины» и будет использоваться «исключительно в оборонных целях».

Петренко также поблагодарил «народ и правительство» Соединенного Королевства за поддержку и выразил «надежду на дальнейшее сотрудничество».

17 января британский министр обороны Бен Уоллес заявил в Палате общин, что Великобритания предоставит Украине «легкие противотанковые системы оборонительного вооружения». «Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для самообороны», — заявил Уоллес.

Ранее представитель МИД Великобритании сообщил, что ситуация на Украине является «ключевым вопросом во внешней политики» страны, а у британского правительства есть «четкий план действий» на случай ее изменения.

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