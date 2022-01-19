Помощник президента Турции заявил, что его слова про ОДКБ неправильно поняли

Главный помощник президента Турции Ихсан Шенер, который публично осудил миротворческую операцию ОДКБ, после переговоров с российским послом в Турции Алексеем Ерховым заявил, что его неправильно поняли, сообщается на сайте посольства России в Турции.

«Посол А. В. Ерхов нанес визит главному советнику президента Турции Р. Т. Эрдогана И. Шенеру. <...> И. Шенер отметил, что одно предложение на тему Казахстана, содержащееся в его выступлении в ходе конференции «Мы не забыли и не дадим забыть 15 июля», было неправильно понято», — указано в сообщении.

Кроме того, российский посол и главный помощник Эрдогана пожелали казахстанскому народу мира и благополучия.

Ранее Россия попросила Турцию разъяснить слова помощника Эрдогана об ОДКБ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не наблюдал «нервной реакции» со стороны официальных лиц Азербайджана и Турции по поводу отправки миротворцев сил ОДКБ в Казахстан.