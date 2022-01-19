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Блинкен приехал на Украину

Госсекретарь США Блинкен прибыл с рабочим визитом на Украину

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита, сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, в среду, 19 января, самолет с госсекретарем США на борту приземлился в Киеве.

Отмечается, что у Блинкена запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Ранее в украинском МИД сообщили, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с украинским коллегой Дмитрием Кулебой двухстороннее партнерство и «сдерживание России от агрессии». Также стало известно о том, что главы внешнеполитических ведомств обсудят темы, касающиеся двухстороннего стратегического партнерства. В частности, стороны затронут вопросы инвестиций, торговли и безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь позднее заявил, что Россия не создает поводов для эскалации конфликта вокруг Украины. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о «100 000 российских военных у границы с Украиной».

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