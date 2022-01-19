Посольство России в Вашингтоне призвало США отказаться от поставок оружия Украине

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США должны подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряжения вокруг Украины, отказавшись от поставок оружия этому государству. Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ», — говорится в заявлении посольства.

В публикации отмечается, что «вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей».

Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что страна получила партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств.

Накануне телеканал CNN сообщал, что вашингтонская администрация одобрила дополнительную оборонную помощь Киеву на $200 млн. По информации источников телеканала, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые США уже поставляли в прошлом, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.