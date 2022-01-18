Украина попросила у Канады военную помощь

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страна услышала просьбу Украины о поставках военного оборудования. Об этом она сообщила на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает «Интерфакс».

«Мы услышали громкие и ясные требования со стороны украинского правительства. <...> Потому мы рассматриваем опции и мы примем решение в установленные сроки», — сказала она.

По ее словам, наращивание войск Россией вокруг Украины неприемлемо.

Ранее сообщалось, что США в ближайшие недели направят Украине дополнительную военную помощь. Об этом в ходе специального брифинга заявила представитель Госдепартамента.

В последние месяцы на Западе и Украине стали звучать заявления о готовящемся «вторжении» России на Украину. 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В Кремле не раз опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.