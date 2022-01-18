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Вице-канцлер Германии сравнил ситуацию вокруг Украины с «холодной войной»

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John Macdougall/Pool via Reuters

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что ситуация на границе с Украиной, где находятся российские войска, сейчас крайне опасна — такого не было даже во времена холодной войны. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Россия тоже дружественная страна, но ситуация чрезвычайно тревожная, и вопросы поддержки украинской армии принимает альянс НАТО», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что проект газопровода «Северный поток — 2» столкнется с последствиями в случае использования Россией энергосферы в качестве давления на Европу.

По ее словам, в коалиционном договоре нового правительства Германии отмечено, что все инфраструктурные проекты, включая «Северный поток — 2», попадают под законодательство Евросоюза. По этой причине сертификация газопровода приостановлена.

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