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В Китае рассказали, почему Россия опережает Запад

Huanqiu Shibao: «устрашающая» сила России — в ее географических особенностях и дипломатии

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун в статье для Huanqiu Shibao рассказал, почему Россия владеет определенной инициативой в отношениях Западом, об этом свидетельствуют ее экономические, военные и политические успехи.

По мнению Луна, источник «устрашающей силы» России «в игре с Западом» — в ее уникальном географическом положении, экономической структуре, истории, культуре, общественном сознании и дипломатических традициях.

Так, Россия имеет военное превосходство и сдерживает Запад, она достигла значительных успехов в разработке нового вооружения, считает эксперт. Он заявил, что хоть Россия «по численности армии, общим военным расходам и количеству обычных вооружений и техники не стоит на одном уровне» с 29 странами-членами НАТО, однако по количеству стратегических ядерных вооружений «догоняет их». При этом он обратил внимание на российские ракеты «Кинжал», «Авангард» и «Циркон», подводную лодку «Борей» и указал на укрепление сотрудничества в области безопасности с Белоруссией.

Также китайский специалист отметил «твердую волю» России в достижении стратегических целей. Российская Федерация, указал эксперт, готова «платить высокую цену» за отстаивание своих «красных линий», что она и продемонстрировала после событий в Крыму в 2014 году.

Кроме того, Россия отличается непредсказуемостью тактики на международной арене, отметил Чжао Лун, приведя в пример отправку военных в Сирию и миротворцев для стабилизации ситуации в Казахстане, оказание помощи Венесуэле в 2019 году и др.

В статье также отмечается, что экономическая структура России стала ее преимуществом на международной арене: так, она свела к минимуму влияние санкций за счет внешней торговли, в основном нефтегазовой продукцией, и «стала более выносливой в продолжительной игре с Западом». Также, подчеркнул Лун, российская дипломатия, сочетающая жесткость и мягкость, гибкая и прагматичная, позволяет ей корректировать основную ось международной дипломатии и укреплять баланс между борьбой и компромиссом в игре с США и Европой.

Ранее в США заявили, что американские политики проявляют лицемерие в диалоге с Москвой.

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