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Брейвик начал слушания по своему освобождению с нацистского приветствия

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Global Look Press

В Норвегии стартовали слушания по делу массового убийцы Андреса Брейвика, получившего более 20 лет тюрьмы за теракт 2011 года, в ходе которого погибли 77 человек, передает Aftenposten. Суду предстоит рассмотреть его прошение об условно-досрочном освобождении, сам ультраправый активист также присутствует на процессе.

По информации издания, Брейвик прибыл в зал для заседаний в черном костюме с темным галстуком и бритой головой, присутствующих в помещении он встретил нацистским приветствием, которое повторил при появлении судьи.

Более того, радикал взял с собой на слушания ряд плакатов, на одном из которых написано: «прекратите геноцид против белых наций». Обращаясь к суду, он назвал себя кандидатом в депутаты.

В 2011 году Брейвик был приговорен к 21 году лишения свободы — максимальный срок заключения в Норвегии, правда, это не мешает суду впоследствии его продлить, если заключенный считается опасным для общества. Последние 10 лет радикал провел в одиночной камере, однако в ней есть три комнаты, душ и даже компьютер.

Ранее сообщалось, что процесс по делу Брейвика должен занять около трех дней.

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