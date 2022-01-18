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В КНДР ищут более высоких телохранителей для Ким Чен Ына

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Associated Press

Власти КНДР объявили, что кандидаты на пост телохранителей Ким Чен Ына и правящей верхушки партии должны быть на четыре сантиметра выше, чем в прошлом году, сообщает издание Daily NK.

По информации СМИ, речь идет про желающих попасть в так называемый «Отряд 974», которому поручено защищать высшее руководство Северной Кореи. Согласно материалам, полученным от источника, список стандартов для попадания в отряд разделен на три обширных раздела.

В правилах говорится, что стать телохранителями могут те, кто показывал успехи в учебе, являются детьми рабочих, фермеров или солдат. Также уточняется, если кандидат становится членом отряда, он сможет увидеть свою семь только через 13 лет.

Все требования оставались неизменными до ноября 2021 года, но руководство КНДР решило внести изменения. Раньше телохранителями могли стать кандидаты с ростом не менее 163 см, теперь же этот параметр повысили до 167 см.

На данный момент неизвестно, с чем связаны такие изменения.

Ранее стало известно, что в КНДР перестанут пускать на рынки не выполнивших «навозный» план.

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