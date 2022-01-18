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Директор Службы внешней разведки России упрекнул Киев в преследовании Порошенко

Глава СВР Нарышкин: кампания против Порошенко не поднимает репутацию киевскому режиму

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Телеканал «Украина 24»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин упрекнул киевские власти в преследовании бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС.

«Личность Порошенко всем нам хорошо известна, и эта грязная внутренняя кампания внутри Украины, конечно, не поднимает репутации нынешнему киевскому режиму», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос журналистов о возвращении политика в Киев.

Следователи подозревают экс-президента Украины в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах. Согласно украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями. Поэтому взаимодействие Порошенко с самопровозглашенными республиками расценивается как финансирование терроризма. Сам политик считает обвинения против него политически мотивированными.

Суд по избранию меры пресечения Порошенко по делу о госизмене состоится 19 января.

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