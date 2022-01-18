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Арестович уволился со всех государственных постов

Советник главы офиса президента Украины Арестович уволился со всех государственных постов

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Alexey Arestovych/YouTube

Внештатный советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака и представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович обвинил власти в бюрократии и уволился со всех занимаемых им государственных постов. Об этом сообщает «4 канал» в Facebook со ссылкой на комментарий чиновника.

«По его словам, он подал в отставку по собственной воле, и на следующем заседании контактной группы по Донбассу его уже не будет.
Арестович объявил, что «информация пока неофициальная», и ушел по «личным причинам», — пишет канал.

Причиной решения, как сообщает издание «Страна» нарушение базовых предвыборных обещаний и отход от главных принципов президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это ж худшее, что с нами можно было сделать – «забюрократиться». Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, все расставят, реформируют страну и создадут условия для следующего скачка. Где это все?», — пояснил Арестович.

В ноябре бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что примет участие в следующих президентских выборах на Украине, добавив, что принимал участие во всех выборах.

Украинский политолог Вадим Карасев считает, что Украине нужен «новый правящий класс и новые депутаты».

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