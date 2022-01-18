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Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из «Маугли»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который ранее также занимал пост посла России в НАТО, Североатлантический альянс, приближающийся к границам РФ, напоминает бандерлогов, которые стали жертвой удава Каа в известном российском мультфильме «Маугли». Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале.

Продвижение Альянса на восток началось в 2014 году с целью сдерживания российской агрессии, такую точку зрения ранее выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. . «Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал глава космической корпорации.

К своему посту представитель России добавил кадры из мультфильма, где удав Каа гипнотизирует похитивших Маугли бандерлогов, чтобы потом съесть, а также произносит ставшую летучей фразу: «Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!»

Максимальное расширение сил НАТО началось непосредственно после присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, целью этого было сдерживание России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, в настоящее время в Европе находится больше военнослужащих США, чем это было в 2014-2015 годах. Столтенберг отметил, что сейчас страны-члены НАТО делают в Северной Америка и Европе гораздо больше, «чем за многие десятилетия».

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