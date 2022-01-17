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Боррель исключил введение «превентивных санкций» против России по Украине

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Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам заявил о том, что Евросоюз исключает введение «превентивных санкций» в отношении России по ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации <...> Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается», — добавил он.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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