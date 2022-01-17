Белорусский герб повредили на границе с Польшей

На польско-белорусской границе неизвестные повредили герб Белоруссии на пограничном столбе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии.

Пробоины на пограничном столбе и щитке с изображением государственного герба Белоруссии наряд пограничников обнаружил утром 17 января. На месте работает следственно-оперативная группа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над государственными символами».

«Установлено, что погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства», — отметили в СК.

Ранее польские пограничники заявили о новом штурме границы мигрантами из Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выражал мнение, что Польша хочет развернуть у Белоруссии полноценную систему снабжения войск.