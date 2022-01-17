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Кандидата в президенты Франции Земмура оштрафовали за разжигание расовой ненависти

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Christian Hartmann/Reuters

Суд Парижа приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу в размере €10 тыс. за разжигание расовой ненависти. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что политика судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил: «Им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... Их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать».

Телеканал подчеркивает, что судебный процесс прошел в ноябре, прокуратура потребовала приговорить Земмура к выплате штрафа в размере €10 тыс.

«Приговор только что вынесен, но правосудие еще не восторжествовало», — заявил Ме Оливье Пардо, адвокат Эрика Земмура.

Юрист отметил, что предложит своему подзащитному обжаловать приговор суда.

В публикации отмечается, что директор CNews Жан-Кристоф Тьери также был оштрафован на €3 тыс.

Ранее Земмур заявил, что Россия законно выступает против приближения войск стран НАТО к своим границам.

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