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Лавров ответил на вопрос о действиях России в случае провала переговоров с США и НАТО

Лавров: Москва «твердо рассчитывает» на ответ США и НАТО по проектам по безопасности

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что контакты на тему гарантий безопасности могут состояться в ближайшие дни, сообщает РИА «Новости».

«Мы нашу политику не выстраиваем по принципу «что будет, если». Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении РФ практически ежедневно», — сказал глава министерства, отвечая на вопрос о возможности провала переговоров с США и НАТО.

По словам Лаврова, Москва «твердо рассчитывает» на ответ по предоставленным МИД РФ проектам документов по безопасности в Европе.

«Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему», — добавил министр.

Ранее посол Франции в России и представитель страны в руководящих органах ЕС Пьер Леви заявил о том, что Москва и Брюссель должны продолжить диалог по вопросу безопасности в Европе.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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