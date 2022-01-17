Правительство Коми отправили в отставку

Глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.

Свое решение глава региона связал со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде.

«Прежде всего это диверсификация экономики и реализация Программы социально-экономического развития региона, по поручению Президента России ее необходимо утвердить не позднее марта 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы Коми.

Уйба также поблагодарил прежний состав регионального кабмина за совместную работу и назвал 2021 год очень важным и результативным.

Уточняется, что новый состав правительства Республики Коми будет объявлен позднее, а до тех пор члены кабмина продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.

«Полномочия Председателя Правительства в период формирования нового состава будут возложены на Эльмиру Ахтямовну Ахмееву», — отметил Уйба.

Ранее сообщалось, что в России утвердили перечень районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, говорится в сообщении кабинета министров. Это стало уточняющей процедурой на фоне вчерашней отмены ряда указов президентом Владимиром Путиным, в результате чего «северный статус» потеряли несколько районов республик Карелия, Бурятия и Коми, Пермского края и Ненецкого автономного округа.