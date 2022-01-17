Следователь упал, пытаясь вручить повестку Порошенко

Следователь Госбюро расследований Украины (ГБР) упал, пытаясь догнать бывшего президента страны Петра Порошенко в аэропорту Киева и вручить ему повестку в суд. Об это сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

По словам журналистки, на паспортном контроле у Порошенко забрали паспорт и не отдавали его, сопровождавшие его депутаты «подняли крик». После этого появились следователи ГБР и началась давка. Документ экс-президенту страны не отдавали до тех пор, пока следователь ГБР «не вломился в кабинку погранца с криком: «отдай паспорт», написала Кошкина.

«Следователь и его сопровождающие пытаются догнать (Порошенко — Прим. ред.). Камеры — следом. В результате давки следователь спотыкается и падает посреди коридора. Вместе с ним падает журналистка «Прямого» (телеканал Порошенко — Прим. ред.), все стопорятся. Эти несколько секунд решают исход дела — Порошенко с депутатами успевает дойти к выходу»,— отметила она.

По словам Кошкиной, после того, как Порошенко вернули паспорт, сопровождавшие его депутаты вытолкнули политика в коридор, ведущий в зал прилета.

Ранее сообщалось, что Порошенко, как и обещал, вернулся на родину, где его обвиняют в государственной измене из-за поставок донбасского угля. Сам политик утверждает, что его преследуют по заказу президента Украины Владимира Зеленского. Украинская прокуратура просит арестовать политика, 17 января суд рассмотрит меру пресечения. Порошенко заявлял, что не боится ареста, поскольку уверен в своей правоте и рассчитывает на поддержку украинского народа. К возвращению экс-президента на парковке аэропорта собралась толпа его сторонников — около тысячи человек.