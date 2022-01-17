Российский дипломат нашел опечатку в твите Блинкена про «военное присутствие» РФ

Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов обратил внимание на опечатку в Twitter госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил о «наращивании военного присутствия» России «на территории Украины».

Накануне Блинкен опубликовал твит, в котором заявил, что обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем «наращивание Россией военного присутствия на территории Украины и вблизи ее границ».

«Наращивание военной мощи России ВНУТРИ и вблизи границ Украины? Не опечатка ли?!», — написал Ульянов.

Ранее Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах в Вене. Это не первая блокировка в соцсетях для дипломатов. Так, в феврале 2021 года аккаунт делегации заблокировал Twitter.

В последнее время на Западе и Украине стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.