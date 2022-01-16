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В МИД Украины заявили, что примут с партнерами меры по «сдерживанию» России

Глава МИД Украины Кулеба: Киев вместе с партнерами реализует «пакет мер сдерживания» России

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Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вместе с партнерами и союзниками реализует «пакет мер сдерживания» России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество. Об этом сообщает Bild.

«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», — рассказал Кулеба.

Он отметил, что пакет будет состоять из трех уровней: активная дипломатия деэскалации, разработка комплекса «болезненных экономических санкций», а также углубление оборонного сотрудничества с Украиной. Переговоры с Россией, прошедшие на этой неделе, стали «кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания», считает Кулеба.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Соединенные Штаты в ходе прошедших в Женеве переговоров дали России понять, что у нее нет «права голоса» в вопросе членства Украины в НАТО.

В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия – НАТО, а 13 января – на площадке ОБСЕ.

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