Макрон прокомментировал попытки диалога между РФ и США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на фоне украинского кризиса, что приветствует попытки диалога между США и Россией. Об этом сообщается на сайте французской газеты Journal du Dimanche.

«США делают сегодня то, что делаю я на протяжении нескольких лет: они разговаривают с россиянами. Это хорошая новость. Легко ли это? Нет. Я никогда этого не говорил, президент Соединенных Штатов Джо Байден тоже... Необходимо ли это? Как никогда, если мы не хотим сохранить статус-кво, беспокоящий всех и нашу коллективную безопасность», — рассказал Макрон.

По его словам, Франция и Германия всегда старались «в духе диалога» вести переговоры между Россией и Украиной по минским соглашениям.

Ранее сообщалось, что президента РФ Владимира Путина проинформировали о результатах переговоров России и США с их союзниками, и сейчас Москва ожидает письменных формулировок от оппонентов.

В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия – НАТО, а 13 января – на площадке ОБСЕ.