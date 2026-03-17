Пьяный петербуржец стрелял в подростка из пневматики

78.ru: в Петербурге пьяный пенсионер стрелял в подростка
В Петергофе 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял из пневматического пистолета в подростка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 13 марта у дома на улице Парковой. Мужчина произвел не менее пяти выстрелов в сторону несовершеннолетнего, но промахнулся, ребенок не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Амурской области мужчина обстрелял подростков, которые баловались петардами. По версии следствия, мужчина был у себя дома и услышал взрывы петард. Он выглянул в окно и увидел четверых человек, отходивших от здания. Предположив, что это они взрывали петарды, он выстрелил в их сторону из мелкокалиберной винтовки, ранив одного из несовершеннолетних.

Ранее в Челябинске подросток выстрелил в лицо ровеснику из ракетницы.

 
Финал блокировки Telegram, убийство «серого кардинала» Ирана и нашествие клещей. Главное за 17 марта
