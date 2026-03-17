Россиянин украл у отца 8 млн рублей и проиграл их в онлайн-казино

В Мурманске сын похитил у отца 8 млн рублей и проиграл на ставках
В Мурманской области 43-летний сын украл у 68-летнего отца все накопления, мужчина полтора месяца переводил деньги со счета родителя через мобильное приложение. Об этом сообщает УМВД по Мурманской области.

Инцидент произошел в Кольском районе. Пенсионер обратился в полицию, когда узнал, что крупная выплата, поступившая на счет, почти полностью исчезла. Выяснилось, что в течение полутора месяцев с карты регулярно уходили небольшие суммы.

При этом сам потерпевший пользовался кнопочным телефоном и мобильный банк не подключал. Оперативники установили, что кражу совершил его 43-летний ранее судимый сын. Мужчина знал о поступлении денег, установил на свой смартфон банковское приложение, используя реквизиты карты отца, и постепенно переводил средства себе.

Все 8 миллионов он потратил на ставки в онлайн-казино и полностью проиграл. Подозреваемый признал вину, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее петербуржец украл у отца сейф, сбежал через окно и стрелял в полицейских.

 
