В Совфеде рассказали, какие страны – соседи России ждет вымирание

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Сенатор Пушков спрогнозировал вымирание населения на Украине, в Молдавии, Литве и Латвии

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что потеря населения за счет эмиграции его активной части за рубеж – общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Молдавия, Латвия и Литва. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Депопуляция, то есть потеря населения прежде всего за счет отъезда его активной части за рубеж, — общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Латвия, Литва и Молдавия. В случае с прибалтийскими республиками — таковы последствия их развития за последние 30 лет. Украину же эта участь закономерно постигла после госпереворота 2014 года», — написал сенатор.

Таким образом он прокомментировал статистику, приведенную молдавским экономистом Института социальных инициатив Viitorul Вячеславом Ионицэ, о том, что половина из 222,6 тыс. молодых людей покинут республику к 2025 году.

Ранее руководитель центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александр Вайно заявил, что в центральную часть России после окончания школы переезжают до 30% молодых людей из разных регионов РФ.

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